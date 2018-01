Gepubliceerd op | Views: 1.785

LOS GATOS (AFN/BLOOMBERG) - Netflix heeft het voorbije vierde kwartaal een stuk meer nieuwe abonnees mogen verwelkomen dan waar door analisten op werd gerekend. De videostreamingdienst kreeg er dik 8,3 miljoen nieuwe klanten bij, waar werd gerekend op ongeveer 6,3 miljoen.

De hoge klantenaanwas is deels te verklaren door het succes van Stranger Things, dat afgelopen jaar zijn tweede seizoen in ging. De hitserie en andere eigen door het bedrijf zelf geproduceerde programma's en films droegen er in belangrijke mate aan bij dat Netflix nu wereldwijd 117,6 miljoen abonnees heeft.

Dit jaar steekt het bedrijf ongeveer acht miljard dollar in de productie van series en films. Daar zitten ook steeds meer niet-Engelstalige producties bij. In november werd al aangekondigd dat Undercover de eerste Vlaams-Nederlandse productie wordt.

De omzet van Netflix steeg de afgelopen drie maanden met een derde tot bijna 3,3 miljard dollar. De nettowinst verdrievoudigde tot 185,5 miljoen dollar. Het bedrijf boekte 39 miljoen dollar af op niet-uitgebrachte content. Dat heeft te maken met het ontslag van Kevin Spacey vanwege onthulling over de acteur in het kader van de metoo-affaire. Daardoor moest hij uit de hitserie House of Cards worden geschrapt en ging een film met hem de prullenmand in.