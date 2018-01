PAI zet overname Refresco door

Gepubliceerd op | Views: 406

ROTTERDAM (AFN) - De Franse investeerder PAI Partners zet zijn bod samen met British Columbia Investment Management op de Rotterdamse sap- en frisdrankbottelaar Refresco door. De drie bedrijven melden dat het bod van 20 euro per aandeel inclusief dividend wordt voorgelegd aan de aandeelhouders.

De partijen bereikten eind oktober een akkoord over de overname ter waarde van 1,6 miljard euro. Grote aandeelhouders gaven toen al aan hun stukken te willen verkopen voor die prijs. Op dit moment is 25,6 procent van de aandelen al aangemeld. De overige aandeelhouders hebben tot en met 19 maart om hun aandelen aan te bieden.

De bod wordt toegelicht op een buitengewone aandeelhoudersvergadering op 5 maart.

Afspraken

Refresco zegt afspraken te hebben gemaakt met de kopers over een aantal niet-financiële aspecten. Zo blijft het hoofdkantoor in Rotterdam. Ook wordt de overnamestrategie van Refresco voortgezet. Refreco is momenteel bezig met het inlijven van de Amerikaanse branchegenoot Cott.

Refresco sloot maandag op de beurs in Amsterdam 0,1 procent hoger op 19,92 euro.