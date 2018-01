Gepubliceerd op | Views: 960

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag halverwege de handel in het groen. Beleggers verwerkten het nieuws uit Washington dat politici een akkoord hebben bereikt over de overheidsfinanciën. Verder werd gekeken naar cijfers van oliedienstverlener Halliburton en was er een reeks overnameberichten.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.40 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent hoger op 26.138 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 2824 punten en technologiebeurs Nasdaq stond 0,7 procent hoger op 7387 punten.

De Amerikaanse overheid ligt sinds zaterdag deels stil doordat de Democraten en Republikeinen het niet eens konden worden over de overheidsfinanciën. Het nu bereikte akkoord moet een einde maken aan de impasse. Een zogenaamde shutdown heeft doorgaans overigens niet heel veel effect op de effectenbeurzen, mits die niet te lang duurt.

Halliburton

Halliburton steeg 5,3 procent. Het bedrijf leed in het vierde kwartaal een verlies, maar dat was grotendeels te wijten aan een voorziening die het bedrijf nam voor de belastinghervorming in de VS. Ook moest Halliburton afschrijven in verband met achterstallige betalingen in Venezuela. De omzet steeg wel fors.

Verder was er het nodige overnamenieuws. Biotechnologiebedrijf Bioverativ steeg bijna 62 procent na het nieuws dat het bedrijf wordt overgenomen door Sanofi. De Franse farmaceut legt 11,6 miljard dollar op tafel voor de Amerikaanse onderneming die zich richt op middelen tegen bloedziektes zoals hemofilie. Daarnaast telt biotechnoloog Celgene (vlak) 9 miljard dollar neer voor branchegenoot Juno (plus 26,7 procent). Beide bedrijven houden zich bezig met kankeronderzoek.

AIG

Verzekeraar AIG daalde 1,1 procent op berichten over een akkoord over een overname van herverzekeraar Validus. Daarmee is een bedrag van 5,6 miljard dollar gemoeid. Validus steeg ruim 44 procent.

Het aandeel Apple werd door beleggers 0,6 procent lager gezet door nieuwe geruchten over een tegenvallende vraag naar het topmodel smartphone van het technologiebedrijf, de iPhone X. Daarnaast was er een adviesverlaging voor het technologiebedrijf. Ook General Electric (GE) kreeg een afwaardering aan de broek. Het industrieel conglomeraat daalde 1,2 procent.

Xerox

Xerox steeg 2 procent op berichten dat de activistische aandeelhouder Carl Icahn samen met een andere grootaandeelhouder topman Jeff Jacobson probeert te lozen.

Twitter zakte 1,1 procent. Bij het techbedrijf staat de operationeel directeur mogelijk voor een vertrek. Anthony Noto wordt veelvuldig genoemd als nieuwe topman bij fintechbedrijf SoFi.

De euro was 1,2246 dollar waard, tegen 1,2247 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 63,34 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder, op 68,86 dollar per vat.