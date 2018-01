Nieuwe dip voor bitcoin en cryptomunten

Is toch vrij normaal dat het zakt. De overheden ontmoedigen het, mede omdat het in het criminele circuit wordt gebruikt, en de intrinsieke waarde is nihil. Oftewel gebakken lucht... paar weken geleden had de gek 20.000 dollar over voor gebakken lucht, en nu hebben ze 10.000 dollar over voor iets wat waardeloos is.



Alleen voor witwassende criminelen is het nog wat waard omdat ze anders de echte euro's en dollars door de WC moeten spoelen, tot nu toe kregen ze goud geld voor die criminele virtuele waardeloze onzichtbare "munten", maar zodra de massa gekken inzien dat ze erin zijn gestonken verandert dat wel.