'Lichte omzetgroei bij Ahold Delhaize'

AMSTERDAM (AFN) - Ahold Delhaize zal de omzet in het vierde kwartaal per saldo licht hebben zien toenemen. Dat is de gemiddelde verwachting van zeven analisten die de supermarktgigant zelf heeft gepolst, vooruitlopend op de omzetcijfers die woensdag voorbeurs worden gepubliceerd.

De marktvorsers gaan in doorsnee uit van een kwartaalomzet van 15,7 miljard euro. Dat zou een toename van 1,5 procent betekenen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, toen het bedrijf 15,5 miljard euro aan opbrengsten in de boeken kon zetten.

De omzet in de Verenigde Staten, de belangrijkste markt voor Ahold Delhaize, schatten de analisten gemiddeld op in totaal 9,3 miljard euro, iets minder dan een jaar eerder. Voor Nederland wordt gerekend op een groei van de omzet met ruim 10 procent tot 3,5 miljard euro. In België voorzien de marktvorsers een lichte toename tot 1,3 miljard euro.

In het handelsbericht brengt Ahold Delhaize omzetcijfers naar buiten. De volledige jaarresultaten worden eind februari gepresenteerd.