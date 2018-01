Rode cijfers oliedienstverlener Halliburton

Gepubliceerd op | Views: 1.491

HOUSTON (AFN) - De Amerikaanse oliedienstverlener Halliburton heeft in het vierde kwartaal van 2017 een verlies geleden. Net als veel andere Amerikaanse bedrijven moest Halliburton een voorziening treffen voor de belastinghervormingen terwijl het bedrijf ook een last in de boeken zette wegens achterstallige betalingen in Venezuela.

Het nettoverlies bedroeg 824 miljoen dollar, tegen een min van 149 miljoen dollar een jaar eerder. Voor de Amerikaanse belastinghervormingen werd een last genomen voor 882 miljoen dollar en voor de achterstallige betalingen in Venezuela werd een afschrijving gedaan van 385 miljoen dollar. Het Venezolaanse staatsolieconcern PDVSA heeft moeite om zijn rekeningen te betalen door de economische malaise in het land.

De omzet steeg naar 5,9 miljard dollar, van 4 miljard dollar een jaar daarvoor. Halliburton profiteerde van de groeiende vraag naar zijn diensten in Noord-Amerika en elders in de wereld door de aantrekkende olieprijzen.