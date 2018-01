Beurzen blijven dicht bij huis

Gepubliceerd op | Views: 1.642

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen bleven maandag dicht bij huis. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de stroom aan bedrijfsresultaten en hielden met een schuin oog de zogeheten shutdown van overheidsinstellingen in de Verenigde Staten in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 570,06 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 856,99 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren 0,1 procent. Londen bleef ongewijzigd.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was informatieleverancier RELX met een verlies van 2,7 procent na een adviesverlaging door Morgan Stanley. Verzekeraar NN Group profiteerde juist van een adviesverhoging door de Amerikaanse bank en ging aan kop met een winst van ruim 1 procent.

In de MidKap stond BAM bovenaan met een winst van 2,6 procent. Analisten van KBC Securities stelden in een reactie op het vertrek van financieel directeur Tessa Menssen dat het bouwbedrijf zijn risicomanagement moet zien te verbeteren na de financiële tegenvallers in 2017.

Air France-KLM

Air France-KLM sloot de rij bij de middelgrote bedrijven met een min van 2,9 procent na een adviesverlaging. Zakenkrant Financial Times meldde daarnaast dat bestuurders van de luchtvaartcombinatie afgelopen week hebben gesproken met de bewindvoerders die proberen een koper te vinden voor het failliete Alitalia.

Bij de kleinere bedrijven klom Takeaway.com 3,6 procent. Topman Jitse Groen van de Nederlandse maaltijdbezorger zei afgelopen weekeinde in een Duitse krant dat hij een fusie met zijn Duitse branchegenoot Delivery Hero als een mogelijkheid ziet.

In Zürich zakte UBS 1,5 procent. De Zwitserse bank leed in het vierde kwartaal een verlies door een buitengewone last vanwege de Amerikaanse belastinghervormingen. Sanofi verloor 2,7 procent in Parijs. De Franse farmaceut koopt het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Bioverativ voor omgerekend 9,5 miljard euro.

Euro

In Milaan steeg Yoox Net-a-Porter 24 procent. De Zwitserse maker van luxe-accessoires Richemont (min 1,2 procent) wil 2,7 miljard euro betalen om de Italiaanse onlinewinkel volledig in te lijven. Richemont heeft al circa de helft van de aandelen in handen.

De euro was 1,2258 dollar waard, tegen 1,2236 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 63,32 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 68,52 dollar per vat.