'Lastige vergelijkingsbasis GrandVision'

AMSTERDAM (AFN) - Optiekbedrijf GrandVision krijgt in de resultaten over het vierde kwartaal te maken met een lastige vergelijkingsbasis. Dat schrijven analisten van ING in een vooruitblik op de voorlopige omzetcijfers die woensdag naar buiten komen.

De vergelijkbare groei komt volgens de bank uit op 0,6 procent op jaarbasis, waar deze een kwartaal eerder nog boven de 3 procent uitkwam. De gemiddelde consensus voor de laatste maanden van 2017 komt in doorsnee uit op 0,8 procent groei, zo meldde de bank.

De verwachtingen bestempelen de kenners als ,,te doen". Evengoed wijzen ze op de schommelingen van het aandeel de afgelopen tijd en het gevaar van te hoge vooruitzichten bij GrandVision. Toch lijkt de markt beter dan ooit rekening te houden met de groeivertraging.

Overname

Voor het hele jaar verwacht ING een vergelijkbare omzetgroei van 2 procent, waar de gemiddelde verwachting op een plus van 2,1 procent uitkomt. Het derde kwartaal van 2017 werd door GrandVision beter afgesloten dan in doorsnee werd verwacht. De prestaties in de Verenigde Staten waren evenwel teleurstellend.

GrandVision zal verder profiteren van de overname van de Tesco-optiekwinkels in het Verenigd Koninkrijk en de uitbreiding van zijn belang tot 60 procent in het Zwitserse Visilab. Vooral de marges bij dat onderdeel stemmen analisten tevreden. ING denkt niet dat GrandVision de marges zal weten te verbeteren. Meerwaarde voor het aandeel zit hem vooral in verdere overnames, zo klinkt het.

De definitieve resultaten over 2017 brengt GrandVision eind februari naar buiten.