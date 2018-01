'Beter risicomanagement gewenst bij BAM'

Gepubliceerd op | Views: 4.596

AMSTERDAM (AFN) - Bouwbedrijf BAM moet zijn risicomanagement zien te verbeteren, hetgeen moet leiden tot betere operationele resultaten. Dat schrijven analist van KBC Securities in een reactie op het vertrek van financieel directeur Tessa Menssen.

De bank weet nog niet de details van de breuk en probeert daarover nog een lijntje met BAM te leggen. Evengoed wijst KBC op tegenvallende prestaties van BAM de afgelopen periode, die waarschijnlijk het vertrek van Menssen hebben ingeleid.

Sinds de capital markets day in april vorig jaar, toen de bouwer nieuwe doelen formuleerde tot 2020, heeft BAM een fiscaal teleurstellend jaar achter de rug, zo schrijven de analisten. De cijfers over het eerste kwartaal van 2017 waren zwak, met een onverwacht verlies bij civil engineering. Ook het instorten van een parkeergarage in aanbouw in Eindhoven zorgde voor een negatieve nieuwsstroom. Daarbovenop kwamen de minder dan verwachte ontwikkelingen bij de Nederlandse bouwtak van het bedrijf.

Het klapstuk was een verlies voor belastingen van 70 miljoen euro op een sluizenproject in IJmuiden. Kennelijk was dit alles voor de leiding van BAM voldoende om afscheid te nemen van Menssen, aldus KBC.

KBC handhaafde zijn koopadvies op BAM met een koersdoel van 6,20 euro. Het aandeel BAM stond maandag in de vroege handel 1,6 procent hoger op 3,95 euro. Daarmee was het de sterkste stijger in de MidKap.