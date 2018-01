RELX hekkensluiter in AEX

Gepubliceerd op | Views: 1.779

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag vrijwel vlak geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen zonder grote koersuitslagen. De handel wordt deze week gedomineerd door de bedrijfsresultaten en de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. Beleggers houden verder de zogeheten shutdown van overheidsinstellingen in de Verenigde Staten in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen een fractie hoger op 569,60 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 857,04 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,2 procent.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was informatieleverancier RELX met een verlies van bijna 3 procent na een adviesverlaging door Morgan Stanley. Verzekeraar NN Group profiteerde juist van een adviesverhoging door de Amerikaanse bank en ging aan kop met een winst van 1,5 procent.