Nieuwe naam voor Van Lanschot Participaties

Gepubliceerd op | Views: 1.220

AMSTERDAM (AFN) - Van Lanschot Participaties gaat verder onder de naam Bolster Investment Partners. De onderneming presenteert zich als een ,,onafhankelijke langetermijninvesteerder, gespecialiseerd in minderheidsbelangen''.

Het voormalige investeringsonderdeel van Van Lanschot Kempen werd eind vorig jaar al op eigen benen gezet door die beursgenoteerde vermogensbeheerder. Van Lanschot Kempen blijft via een ,,substantieel minderheidsbelang'' wel een belangrijke investeerder in het nieuwe fonds, naast een groep ondernemers.

Bolster wil jaarlijks in twee tot drie Nederlandse ondernemingen investeren. In de afgelopen maanden is daartoe al 135 miljoen investeringskapitaal opgehaald. Het nieuwe fonds heeft de vier meest recente investeringen van Van Lanschot Participaties overgenomen. Bolster blijft tevens verantwoordelijk voor de bestaande portefeuille van Van Lanschot Participaties.