Eurocommercial koopt Brussels winkelcentrum

Gepubliceerd op | Views: 1.104

AMSTERDAM (AFN) - Eurocommercial Properties neemt het winkelcentrum Woluwe in de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe over. Daarmee is een investering gemoeid van in totaal 468 miljoen euro. De transactie, waarover sinds oktober exclusief werd onderhandeld, wordt naar verwachting eind volgende maand afgerond.

Woluwe opende de deuren in 1968 en behoort volgens Eurocommercial tot de bekendste winkelcentra in de Belgische hoofdstad. Er komen jaarlijks 6,5 miljoen mensen winkelen bij vestigingen van onder meer Zara, Massimo Duti, H&M, Zara Home, Superdry, Nespresso en C&A.

Eurocommercial ziet aanzienlijke ruimte voor een verhoging van het aantal bezoekers, de omzet en de huuropbrengsten. Het bedrijf heeft plannen voor een bescheiden opknapbeurt, gevolgd door een fikse uitbreiding. Daar moeten nog wel vergunningen voor worden verleend.

Voor de aankoop en bijkomende investeringen maakt Eurocommercial gebruik van de opbrengst van de verkoop van bezittingen, in totaal goed voor 367 miljoen euro. Daarnaast is een lening met een looptijd van anderhalf jaar afgesloten bij ABN AMRO en ING, waarvan de helft zal worden omgezet in een hypotheek voor zeven jaar.