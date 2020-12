'Apple wil in 2024 elektrische auto gaan bouwen'

CUPERTINO (AFN) - Technologiegigant Apple is van plan om in 2024 te beginnen met de bouw van een elektrische auto, met gebruik van eigen batterijtechnologie. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Reuters.

Het project van Apple voor elektrische auto's heeft de naam 'Titan' en loopt al sinds 2014 toen een eerste ontwerp werd gemaakt. Het project wordt geleid door Doug Field, een veteraan van Apple die ook bij Tesla heeft gewerkt. Apple denkt nu dat voldoende vooruitgang is geboekt om elektrische auto's voor het grote publiek te gaan bouwen, aldus de ingewijden.

De Amerikaanse iPhonemaker wil gebruik gaan maken van een nieuw soort batterijen, met onder meer een langer bereik. Apple kan mogelijk wel de productie in handen laten van een autofabrikant en het is ook onduidelijk of er een Apple-automerk komt. Vanwege de coronacrisis kunnen de plannen vertraging gaan oplopen.