Wall Street terughoudend door coronazorgen

Als je ziet dat de meeste maatregelen slechts 24 a 48 uur beperking op reizen inhouden ten aanzien van het VK, betekent dit gewoon dat we de Britten een beetje onder druk willen zetten om een politiek te verantwoorden Brexitdeal uit de brand te slepen. Voor de rest business as usual: The mighty FED blijft 120.000.000.000 USD's bijdrukken elke maand. Er komt 900.000.000.000 steun aan bedrijven, waarvan een paar dollars ook voor het plebs. Wellicht valt er af en toe een beetje 'slecht' nieuws aan het vaccinatiefront te verwachten komende maanden om extra steunprogrammas, lagere rentes en extra QE te verantwoorden en de wereld draait gewoon door met Tesla door de 1000 USD, Bitcoin up till 100k en wie weet wel een nieuwe hype in de vorm van één of ander ultragroen waterstofbedrijf die in geen 200 jaar rendabel kan worden... Maar dit is deel van het nieuwe normaal ook. Ik heb geleerd mee te gaan met de waanzin en het heeft me geen windeieren opgebracht. Enkel beetje oog erop houden dat de ballon ooit doorprikt kan worden, maar voorlopig... Sail with the wind!