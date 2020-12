Wall Street terughoudend door coronazorgen

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag overwegend in het rood. Net als in Europa reageerden beleggers op Wall Street met nervositeit op de nieuwe, zeer besmettelijke variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk. Wel kreeg de stemming steun van een doorbraak in de onderhandelingen over een omvangrijk, nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie.

De Dow-Jonesindex noteerde tussentijds vrijwel onveranderd op 30.188 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent tot 3689 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,5 procent tot 12.675 punten.

In Washington hebben de leiders van de Republikeinen en de Democraten in het Congres een deal bereikt over een coronasteunpakket van zo'n 900 miljard dollar. Waarschijnlijk zal het Huis van Afgevaardigden maandag over het steunpakket stemmen, gevolgd door de Senaat. Ook president Donald Trump zal volgens een woordvoerder van het Witte Huis het akkoord ondertekenen.

Reisorganisaties

Luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties stonden net als in Europa onder druk op de beurs, door de nieuwe reisbeperkingen rond het Verenigd Koninkrijk. Delta Air Lines en United Airlines zakten tot 3,2 procent. Cruisebedrijven Carnival en Royal Caribbean Cruises leverden tot 3 procent aan waarde in.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft positief geoordeeld over het coronavaccin dat BioNTech en Pfizer samen hebben ontwikkeld. De Europese Commissie laat het vaccin nu toe om in de Europese Unie gebruikt te worden. Pfizer verloor 1,3 procent en BioNTech, dat ook een notering heeft in New York, steeg 1,8 procent.

Nike

Het aandeel Nike won 3,7 procent. De producent van sportartikelen kwam vrijdag nabeurs met beter dan verwachte kwartaalcijfers, geholpen door sterke online verkopen.

Tesla stond ook in de belangstelling, met een min van 4,3 procent. De maker van elektrische auto's is sinds maandag onderdeel van de S&P 500. Vrijdag steeg Tesla nog 6 procent omdat beheerders van fondsen die de beursgraadmeter volgen, aandelen Tesla moesten kopen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.

De euro was 1,2236 dollar waard, tegen 1,2222 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,3 procent minder op 47,65 dollar. Brentolie werd 3,6 procent goedkoper op 50,50 dollar per vat.