Rode cijfers op Europese beurzen door viruszorgen

Mooi dat ik gisteren nog werd afgebrand op mijn reactie dat ik voorlopig nog weinig zie in waarde-aandelen en dat ik voorlopig mijn portefeuille coronaproof houdt. Vandaag sta ik met mijn coronaproof portefeuille 0,8% in de plus. Ruim 3% gewonnen tov de AEX. Nu beleg ik ook in Amerika, dus de dag is nog niet voorbij, maar vooralsnog kon vandaag niet beter.



Mensen open jullie ogen en zie in dat we in een situatie zitten die nog nooit eerder is vertoond. Dit kan niet vergeleken worden met 2000 toen de techaandelen ook zo hoog stonden. Toen was het pure fantasie zonder dat aan de winstverwachtingen werd voldaan. Nu zitten we in een situatie waarin de techbedrijven ook daadwerkelijk enorme winstgroei laten zien en de verwachtingen zelfs overtreffen. Natuurlijk kan de opwaartse trend niet eeuwig door blijven gaan, maar zolang corona nog onder ons is en we nog regelmatig negatieve coronaberichten voorbij zien komen zie ik de aandelen die zich als coronaproof hebben bewezen nog altijd de dienst uitmaken.