PostNL: pakketvolume nu op 1,7 miljoen per dag

Buiten dat ik redelijk wat aandelen in PostNL heb sinds de koers net onder de € 1,- noteerde is mijn sympathie en respect voor alle bezorgers en andere medewerkers in Nederland alleen maar gestegen het zijn toch de bedrijven die buitengewone diensten leveren om alles nog een beetjes draaiende te houden, want van de nalatige regering die wederom het allemaal niet op orde hoeven we op korte termijn zeker niet te rekenen.

Vaccinatie pas 8 januari beginnen, omdat de voorbereidingen meer tijd nodig hebben, zou me schamen als je naar alle andere landen constant bent het wijzen met een corrigerende vinger en het nu weer voor velen die het hoognodig hebben laten afweten.