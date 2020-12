Stevige koersdalingen op beurzen Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden maandag stevig in het rood. De opmars van een nieuwe zeer besmettelijke variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk joeg beleggers schrik aan. Vooral luchtvaartmaatschappijen kregen rake klappen door de nieuwe reisbeperkingen. Het uitblijven van een doorbraak in de brexitonderhandelingen droeg eveneens bij aan de negatieve stemming.

De AEX-index op Beursplein 5 stond in de middaghandel 2,9 procent lager op 606,87 punten. De MidKap verloor 1 procent tot 912,06 punten. Frankfurt en Parijs zakten 2,9 procent.

Londen raakte 2,3 procent kwijt en ook het Britse pond stond onder druk. In een deel van het Verenigd Koninkrijk zijn strengere coronamaatregelen genomen vanwege een nieuwe variant van het coronavirus, dat zich sneller kan verspreiden.

Coronavaccin

Beleggers verwerkten verder het nieuws dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) positief oordeelt over het coronavaccin dat BioNTech en Pfizer samen hebben ontwikkeld. Met de goedkeuring is een cruciale stap gezet naar toelating van dit vaccin in de Europese Unie.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM zakte 4,2 procent in de MidKap. Diverse landen, waaronder Nederland en Frankrijk, laten voorlopig geen vliegtuigen uit Groot-Brittannië meer toe uit angst de virusmutatie te importeren. In Frankfurt verloor Lufthansa 6,4 procent en Ryanair en easyJet zakten tot 8 procent in Londen. IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, verloor bijna 9 procent.

Dalingen

In de AEX ging Unibail-Rodamco-Westfield ruim 6 procent omlaag. De vastgoedinvesteerder bezit grote winkelcentra die worden getroffen door de nieuwe lockdowns in veel Europese landen. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway profiteerde van de striktere coronamaatregelen en boekte een winst van 0,8 procent. In de MidKap had beursintermediair Flow Traders baat bij de onrust op de beurzen en klom 4 procent.

Zwaargewicht Shell leverde bij de hoofdfondsen 6,2 procent in. Het olie- en gasconcern verwacht in het vierde kwartaal tot 4,5 miljard dollar opzij te moeten zetten voor afschrijvingen op bezittingen en reorganisatiekosten.

De euro was 1,2207 dollar waard, tegen 1,2234 dollar op vrijdag. De olieprijzen gingen omlaag door de vrees voor minder vraag naar olie vanwege de nieuwe reisbeperkingen. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,7 procent minder op 47,45 dollar. Brentolie werd 3,8 procent goedkoper op 50,39 dollar per vat.