'Ook Wall Street reageert op nieuwe virusvariant'

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen staan maandag naar verwachting voor een behoorlijk lagere opening. Net op de Europese beursvloeren zijn beleggers op Wall Street bezorgd over de nieuwe zeer besmettelijke variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk. Wel verwerkt de markt een doorbraak in de onderhandelingen voor omvangrijke nieuwe steun voor de Amerikaanse economie.

In Washington hebben de leiders van de Republikeinen en de Democraten in het Congres een deal bereikt over een coronasteunpakket van zo'n 900 miljard dollar (734 miljard euro). Waarschijnlijk zal het Huis van Afgevaardigden maandag over het steunpakket stemmen, gevolgd door de Senaat. Ook president Donald Trump zal volgens een woordvoerder van het Witte Huis het akkoord ondertekenen.

"We kunnen eindelijk melden wat ons land al een heel lange tijd had moeten horen: er komt meer hulp aan!", aldus de Republikeinse leider in de Senaat Mitch McConnell. Een deel van het miljardenbedrag voorziet in financiële hulp aan Amerikanen die door de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt. Ook is het geld bedoeld voor kleine ondernemingen, ziekenhuizen, scholen en de distributie van de coronavaccins.

Tesla

Tesla wordt maandag opgenomen in de S&P 500 en daarom is er veel aandacht voor het aandeel van de maker van elektrische auto's. Beheerders van fondsen die de beursgraadmeter volgen moeten bijvoorbeeld aandelen Tesla kopen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.

Net als in Europa staan de luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties waarschijnlijk onder druk op de beurs, door de nieuwe reisbeperkingen rond het Verenigd Koninkrijk. Het uitblijven van een doorbraak in de brexitonderhandelingen draagt eveneens bij aan de negatieve stemming.

EMA

Verder is het wachten op het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Dat komt maandag als het goed is met zijn oordeel over het coronavaccin dat het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech samen hebben gemaakt. De verwachting is dat het vaccin wordt goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. Dan kunnen de Europese landen snel beginnen met vaccineren.

De graadmeters in New York zijn vrijdag met verlies het weekend ingegaan, waarmee een stapje terug werd gedaan na de recordniveaus van een dag eerder. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 30.179,05 punten. De brede S&P 500 ging 0,4 procent omlaag tot 3709,41 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,1 procent tot 12.738,18 punten.