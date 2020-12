Schrik op Europese beurzen door virusmutatie

Al zou het virus muteren en een vaccin niet meer werken, dan nog kunnen we niet eeuwig in lockdowns leven. In dat geval gaan we gewoon kiezen voor snellere triage. Linksom of rechtsom, over een aantal maanden zijn we er klaar mee. Bizar wel hoe dit hele coronagebeuren totaal uit de hand is gelopen. De wereld zit in een soort corona-angst-spasme. Daar gaan we later nog heel veel over napraten. Hoe het zo ver heeft kunnen komen dat de hele wereld helemaal leip werd van niets meer dan een flink seizoensvirusje. En in China lachen ze zich ondertussen een ongeluk.