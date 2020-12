Schrik op Europese beurzen door virusmutatie

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen gingen maandag hard onderuit. De opmars van een nieuwe zeer besmettelijke variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk joeg beleggers schrik aan. Vooral de luchtmaatschappijen en reisorganisaties kregen rake klappen door nieuwe reisbeperkingen. Het uitblijven van een doorbraak in de brexitonderhandelingen droeg eveneens bij aan de negatieve stemming.

De AEX-index op Beursplein 5 kelderde rond het middaguur 3,4 procent tot 603,92 punten. De MidKap verloor 2,1 procent tot 902,59 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 3,8 procent. De hoofdindex in Madrid leverde 3,9 procent in.

Londen raakte 2,9 procent kwijt en ook het Britse pond stond onder druk. In een deel van het Verenigd Koninkrijk zijn strengere coronamaatregelen genomen vanwege een nieuwe variant van het coronavirus, die zich sneller kan verspreiden.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM zakte dik 7 procent en was de grootste daler in de MidKap. Diverse landen, waaronder Nederland en Frankrijk, laten voorlopig geen vliegtuigen uit Groot-Brittannië meer toe uit angst de virusmutatie te importeren. In Frankfurt verloor Luftansa 6 procent en de budgetvliegers Ryanair en easyJet zakten 6 en 11 procent in Londen. IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, verloor bijna 11 procent. Reisbureau TUI en cruisebedrijf Carnival daalden tot 9,7 procent.

In de AEX sloot Unibail-Rodamco-Westfield (min 11 procent) de rij. De vastgoedinvesteerder bezit grote winkelcentra die worden getroffen door de nieuwe lockdowns in veel Europese landen. Eurocommercial Properties, die ook veel winkelvastgoed bezit, zakte 7,6 procent in de MidKap. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway profiteerde van de striktere coronamaatregelen en was de enige stijger in de AEX met een winst van 1 procent. In de MidKap had beursintermediair baat bij de onrust op de beurzen en klom ruim 4 procent.

Zwaargewicht Shell leverde bij de hoofdfondsen 8 procent in. Het olie- en gasconcern verwacht in het vierde kwartaal tot 4,5 miljard dollar opzij te moeten zetten voor afschrijvingen op bezittingen en reorganisatiekosten. Ook waarschuwde Shell voor zwakke resultaten van de oliehandel en een verlies voor de upstream-tak, die zich bezighoudt met de winning en exploratie van olie en gas. Analisten van RBC noemen de verwachtingen van Shell "teleurstellend".

De euro was 1,2129 dollar waard, tegenover 1,2234 dollar op vrijdag. De olieprijzen gingen omlaag door de vrees voor minder vraag naar olie vanwege de nieuwe reisbeperkingen. Een vat Amerikaanse olie kostte 5,7 procent minder op 46,28 dollar. Brentolie werd 5,5 procent goedkoper op 49,39 dollar per vat.