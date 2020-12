I Love Sushi haalt geld op om dubbel zo groot te worden

quote: Kitchen86 schreef op 21 december 2020 10:20:

"I Love Sushi heeft vooral franchisenemers uit Chinese horecafamilies, net als Yuen zelf." Ik dacht altijd dat Sushi uit Japan kwam, even gaan googlen en het blijkt dat die Chinezen het gewoon hebben uitgevonden, 5e tot 3e eeuw voor Christus. IEX leert me elke dag weer nieuwe dingen :)

Kleine correctie op dit.Het fermenteren van vis (mbv rijst azijn, zout en rijst) is voor het eerst geregistreerd in en rondom de Mekong rivier (rijst paddy's) en is gebruikt voor het conserveren van vis. Nu eet men dit gerecht (Nare Zushi) nog steeds maar het is een zoute, niet per se verse, vis (normaal krijg je meerdere soorten vis in een pannetje)Sushi, zoals wij dat kennen is verse vis met rijst en die variatie komt wel uit Japan. (Haya-zushi)