I Love Sushi haalt geld op om dubbel zo groot te worden

HUIZEN (AFN) - Sushiketen I Love Sushi wil uitbreiden en haalt daarvoor geld op via handelsplatfporm NPEX. Via die beurs voor kleine bedrijven geeft de franchiseonderneming obligaties uit voor maximaal 1,75 miljoen euro. Daarmee wil I Love Sushi, dat naar eigen zeggen nu al de grootste sushiketen van het land is, groeien van 47 vestigingen tot een kleine honderd vestigingen.

De nieuwe meer dan vijftig filialen moeten de komende twee jaar worden geopend. De huidige vestigingen van I Love Sushi zitten door heel Nederland, met het zwaartepunt in de Randstad. De uitbreiding moet voor een betere dekking over het land zorgen. Daardoor kan het bedrijf dan ook aan landelijke marketing gaan doen, zegt de 32-jarige oprichter Gordon Yuk Lung Yuen.

I Love Sushi heeft vooral franchisenemers uit Chinese horecafamilies, net als Yuen zelf. Die hebben volgens de restaurantketen al praktijkervaring met de Aziatische keuken.

Het bedrijf rekent voor dit jaar op een groei van de omzet tot 2,6 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebita) zou op ruim 1,2 miljoen euro uitkomen. De obligaties die het bedrijf uitgeeft hebben een looptijd van vijf jaar met een rente van 8 procent.