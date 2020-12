AEX hard onderuit door zorgen over virusmutatie

Trekt alweer aan. Daytraders en thuiswerkende kantoorlui kopen weer terug. Hoeveelheid liquide middelen is enorm doordat neimand het uit kan geven aan vakantie, uit eten, musea, dierentuin, benzine etc etc Geld rolt niet meer en de ondernemers, werklozen en voor al de overheid zijn de dupe. Aandelen vliegen al weken omhoog.