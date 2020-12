Shell voorziet miljardenafschrijving in vierde kwartaal

Shell is in zeer korte tijd van 10 naar 16 euro gegaan en dat is niet omdat iedereen aan 10 heeft gekocht, velen hebben gekocht tussen de 14 en 16 en die nemen nu weer even afscheid



maar dat is allemaal korte termijn , lange termijn gaat het erom is Shell straks één van de wereld spelers in Energie en niet langer een uitgekotste Olie major, waar veel investeringsfondsen niet langer meer wensen geassocieerd te worden



denk van wel en deze transitie en met de wetenschap dat dit veel tijd en veel gaat kosten, zal het voor Shell een balanceren worden tussen de ommezwaai maken en ook de aandeelhouders een acceptabele return voor dividend te geven

met een 4 @ 5% uitbetaling geeft dit genoeg wachtgeld om in te zetten op Shell en erop vertrouwen ze deze transitie succesvol kunnen volbrengen

koerswinsten zijn dan ondergeschikt en de fair-value voor deze transitie periode zal afhangen hoe goed Shell zich weet te positioneren, ergens tussen de 13 en 17 euro afhangende van betere of mindere tijden voor vraag naar Olie en Gas wat nu nog de drijvende inkomsten moeten voorzien om dit allemaal te kunnen betalen, zowel de transitie naar als het uitkeren van dividend.