Heijmans verkoopt 98 appartementen Energiekwartier Den Haag

ROSMALEN (AFN) - Bouwbedrijf Heijmans heeft 98 appartementen verkocht in het Energiekwartier in Den Haag aan woningbelegger Vesteda. De beursgenoteerde onderneming heeft daarover geen financiële details naar buiten gebracht.

De gebiedsontwikkeling Energiekwartier is een samenwerking tussen woningcorporatie Staedion, de gemeente Den Haag en Heijmans. Het zogeheten project De Regent II in Den Haag bestaat naast 98 appartementen en 7 parkeerplaatsen uit 15 eensgezinswoningen met bijbehorende parkeerplaatsen, waarvan de verkoop intussen is gestart.

Vesteda is een Nederlandse woningbelegger die zich richt op het middenhuursegment. De onderneming belegt gelden van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Vesteda heeft bijna 8 miljard euro belegd in Nederlands residentieel vastgoed. De verhuurportefeuille omvat ruim 27.000 woningen, hoofdzakelijk in economische sterke gebieden en grootstedelijke regio’s.