Kremlin: aanleg gaspijpleiding Nord Stream 2 gaat door

BERLIJN/MOSKOU (AFN/AFP/DPA) - De aanleg van de gaspijpleiding Nord Stream 2 door de Oostzee van Rusland naar Duitsland gaat ondanks Amerikaanse sancties gewoon door, aldus het Kremlin. "Rusland voert economische projecten uit, ongeacht de sancties van wie dan ook."

President Donald Trump heeft wetgeving getekend, waarmee de VS strenge economische sancties opleggen aan ondernemingen die zijn betrokken bij de aanleg. Het Nederlands-Zwitserse bedrijf Allseas heeft het werk aan de pijpleiding meteen stilgelegd.

Washington is tegen de pijpleiding, omdat het Kremlin daarmee meer invloed in West-Europa zou krijgen. Het Russisch-Duitse project van 10 miljard euro, is echter al bijna af. Berlijn heeft de Verenigde Staten er zaterdag van beschuldigd zich in de binnenlandse aangelegenheden van Duitsland te mengen.