Gazprom schikt geschil met Kiev voor 2,9 miljard dollar

STOCKHOLM/MOSKOU (AFN/RTR) - Het Russische aardgasbedrijf Gazprom heeft geschillen met Oekraïne bijgelegd en betaalt daarvoor naar eigen zeggen Kiev 2,9 miljard dollar (2,6 miljard euro) in een deal die voor 29 december moet worden getekend. Daarmee vervallen de miljardenclaims van Oekraïne en kan het Russische gas ook in het nieuwe jaar via Oekraïne naar Europa worden gepompt.

De twee landen zijn lange tijd in een juridische strijd verwikkeld geweest over de doorvoer van het gas. Het bestaande leveringscontract tussen Oekraïne en Rusland loopt eind december af. De nieuwe overeenkomst beslaat een periode van vijf jaar, maar kan volgens de Oekraïense minister van Energie, Oleksej Orzjel, met tien jaar verlengd worden. De doorvoer van het Russische gas wordt duurder, maar Orzjel zei niet hoeveel duurder.

Kiev staakt een rechtszaak tegen Gazprom waarin 12 miljard dollar wordt geclaimd. Gazprom levert meer dan 36 procent van de totale gasmarkt in de Europese Unie. Brussel was benauwd dat de juridische strijd tussen Kiev en Moskou de toevoer van het gas zou bedreigen en heeft bij de deal bemiddeld.