Wij hebben ons ouwe trouwe bouwbedrijf,met de kerstborrel nog maar weer eens opgezocht,om afscheid te nemen van ons meest belangrijke aanspreekpunt;de alles kunnende,wat het kantoor betreft,personeelschef,namens de ouwe hap heb ik gezegd;jan,namens blokland internationel,gaat het je in alles wel,de oudjes dunnen steeds meer uit!

Vorige week zag ik onder mijn weekcolumm een leuke reaktie staan,dank je wel!

Maar daar onder stonden minder leuke,de agnost,ik ben je naam kwijt,stelde dat ik mijn geloof gebruikte,om me op een ordinaire manier te verrijken,ik denk dat dit trappen onder de gordel is,jan belegd in 2 veerkrachtige,ciclische waarde bedrijven,door hun goede ekonomische en sociale beleid behoren ze bij de toppers van hun sektor,met een open Bijbel kan jan met een gerust hart hun aandelen kopen,jan heeft de meeste besies onder de 20 euro gekocht en de meeste aperammetjes onder de 22 euro,nooit probeert jan zich met short en long en optie construkties over de rug van andere aandeelhouders te verrijken,dat ik geen graaizieke geldwolf ben kan je wel zien,uit het feit,dat toen vader en moeder en een broer voor altijd hun hoofd neerlagen,mede door mijn toedoen de erfenissen,rechtsstreeks richting de kinderen gingen,bovendien doe ik verschillende steenrijke amerikaanse beleggers na,zij geven een deel van hun superwinsten weg aan goede doelen,jan steunt,veel kleiner,uiteraard organisaties,die het eeuwig schatrijk makende WOORD weggeven,voortaan netjes boven de gordel blijven,lieve agnost!!

NR2 beschouwde mij als zo'n belachlijk antiek geval,die nog in die fabeltjes van de Bijbel gelooft,weet wel dat de uitvinder van de evolutie theorie op zijn sterfbed zei; en toch zat ik er naast en hadden de Bijbelgetrouwe gelovigen gelijk!!

dat wetenschap en Bijbel prima samen kunnen gaan,heb je vorig jaar en ook dit jaar prachtig kunnen zien in de uitzendingen van de eo;andries(knevel)en de wetenschappers,leestip;de zondvloed van prof rheewinkel,dan zie je dat de aardlagen de evolutie tegenspreken en een dikke streep onder de waarheid van GODS WOORD zetten!!

Op de beurs speelde de plusmuziek bij mij weer de boventoon,het aexje ging +1,1%,jan het dubbele,we doen toch niet aan broodnijd,he vrienden,als de wijd en breed beste beursstrategie;buy the dip,zeer leuke resultaten opleverd,wie de altijd waardevolle artikelen van value jaegers volgt,kan zien,dat jan zijn spin offje aperam,veel beter dan het moeder bedrijf arcelor presteerde!!

Vanavond heerlijk naar de schitterrende grote kerk van breda,daar zal mijn grote vriend andre plaats nemen achter het fenomenaal mooie 4klaviers hoofdorgel en de ,denk ik stampvolle kerk op wonderschone wijze begeleiden op uitmuntend mooie kerst gerelateerde bovenstempsalmem,ik denk dat de combinatie andre-breda een heerlijke meezing combo zal zijn!!

MORGENgenieten van de boodschap van de komende,blinkende MORGENSTER,max reger schreef over HEM een giga mooie koraalfantasie!!

maandag kijken of we ons beurs resultaatje,op een eerlijke wijze op kunnen krikken naar +60%,we zijn er al heel dicht bij,met mijn humorvolle Super Goeie Partijman,die heel veel van zingen en Israel houdt,zeg ik SJALOOM!!!