'Besluit Aperam roept vragen op over sector'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De beslissing van Aperam niet langer te proberen om VDM Metals in te lijven, roept volgens analisten van Jefferies vragen op over de toekomst van de sector. De Europese Commissie had bezwaren tegen de fusie omdat de het gecombineerde bedrijf een te grote machtspositie op het gebied van nikkellegeringen zou krijgen.

De marktvorsers vragen zich af of de commissie ooit af wil stappen van het idee dat vier partijen nodig zijn voor voldoende concurrentie. Als dat gebeurt kan de commissie verdere consolidatie van een van de Europese spelers toestaan.

Nu Aperam VDM Metals niet meer overneemt, zijn er niet veel duidelijke prooien meer voor de maker van roestvrijstaal. Volgens Jefferies kan het bedrijf nog wel naar een fabriek van ThyssenKrupp in het Italiaanse Terni kijken. Voorlopig verwachten de kenners echter dat Aperam zich richt op het teruggeven van waarde aan de aandeelhouders door middel van dividend en aandeleninkopen.

Het aandeel van Aperam stond vrijdag rond 10.25 uur 2,2 procent lager op 21,69 euro.