'WDP versterkt banden in Roemenië'

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedinvesteerder WDP versterkt zijn banden met Carrefour door de nieuwe deal in Roemenië. Dat zeggen analisten van KBC Securities. Volgens hen is het goed nieuws voor het bedrijf dat er meer locaties verhuurd worden in het Zuidoost-Europese land. Dat zou bovendien de onderliggende dynamiek in de regio bevestigen.

Het Franse supermarktconcern huurt opnieuw 80.000 vierkante meter op twee WDP-locaties in Roemenië, zo werd vrijdag bekend. Het investeringsbedrag van beide projecten, in Deva en Brazi, bedraagt circa 40 miljoen euro.

KBC handhaaft wel zijn hold-advies voor WDP, met een koersdoel van 115 euro. De handhaving heeft ermee te maken dat de marktvorsers al een extra uitbreiding van de portefeuille van WDP hadden voorzien. Het aandeel WDP noteerde vrijdag omstreeks 10.00 uur 0,9 procent lager op 116,80 euro.