Economische groei Frankrijk iets bijgesteld

PARIJS (AFN) - De groei van de Franse economie lag in het derde kwartaal iets lager dan eerder geraamd. Dat blijkt uit definitieve cijfers van statistiekbureau Insee.

De economische groei op kwartaalbasis bedroeg 0,3 procent, waar eerder nog werd uitgegaan van een plus van 0,4 procent. Economen rekenden in doorsnee ook op op een groei van 0,4 procent. Een periode eerder bedroeg de economische groei nog 0,2 procent op kwartaalbasis.

Op jaarbasis groeide de economie in Frankrijk in het derde kwartaal met 1,4 procent. Dat was gelijk aan de vorige raming en de verwachting van de kenners.

Ook is bekendgemaakt dat de Franse consumentenbestedingen in november op maandbasis met 0,3 procent zijn gekrompen, na een herziene toename van 0,9 procent in oktober. De consensus voor november lag op een stabilisatie. De producentenprijzen in Frankrijk stegen vorige maand net als een maand eerder met 0,4 procent.