AMSTERDAM (AFN) - De Belgische verzekeraar Ageas maakt geen gebruik van zijn beëindigingsrecht in de Fortis-schikking. Daarmee is deal met beleggers die misleid waren in aanloop naar het omvallen van Fortis in 2008 definitief.

De gedupeerden konden door de deal in juli eindelijk een vergoeding tegemoet zien, nadat een eerdere schikkingsovereenkomst niet de vereiste goedkeuring kreeg van het gerechtshof in Amsterdam. Ageas geldt als de erfgenaam van Fortis.

De verzekeraar had volgens de deal van juli nog de mogelijkheid om de schikking te beëindigen als het vergoedingsbedrag dat vertegenwoordigd wordt door zogeheten opt-out kennisgevingen 5 procent zou overschrijden van het totale schikkingsbedrag van 1,3 miljard. Maar de Belgen hebben besloten nu al duidelijkheid te verschaffen. Bovendien heeft het concern tot nu toe slechts een zeer beperkt aantal van dit soort afkeurende reacties over de schikking binnengekregen.

Afhandelen van claims

,,Het beëindigingsrecht was de laatste horde in een lang proces'', zegt Ageas-topman Bart De Smet. ,,Nu kunnen we eindelijk de bladzijde omslaan, in het belang van alle getroffenen.'' Het afhandelen van alle claims zal volgens hem waarschijnlijk nog wel enige tijd in beslag nemen.

Er zijn al zo'n 200.000 claims binnengekomen bij de onafhankelijke claimontvanger Computershare. Daarvan zijn er al meer dan 60.000 goedgekeurd voor een vroegtijdige uitkering van 70 procent van het vergoedingsbedrag, voor een totaalbedrag van ongeveer 400 miljoen euro. Claims kunnen nog worden ingediend tot uiterlijk 28 juli volgend jaar.

Kredietcrisis

Fortis nam in 2007 de Nederlandse delen van ABN AMRO over. De kapitaalpositie van het Belgisch-Nederlandse bank- en verzekeringsconcern was daardoor dusdanig verzwakt dat het bedrijf ten onder ging in de kredietcrisis die kort daarna losbarstte. De Nederlandse onderdelen werden eind 2008 genationaliseerd, de Belgische bankactiviteiten werden verkocht. Aandeelhouders zagen daardoor de waarde van hun bezittingen in korte tijd veel minder waard worden.