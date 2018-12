'Shell wederom favoriet bij kleine belegger'

Gepubliceerd op | Views: 1.563

AMSTERDAM (AFN) - De beurzen mogen dit najaar dan wel onderhevig zijn aan grote schommelingen, kleine Nederlandse beleggers lijken hun beleggingsvoorkeuren nauwelijks aan te passen. Dat komt naar voren uit de Beleggers Top 200 van onlinebroker BinckBank. De populairste belegging is Shell gevolgd door ING en KPN, net zoals een jaar eerder.

Aandelen blijven veruit favoriet onder de beleggers. In de ranglijst worden maar liefst 124 plekken bezet door aandelen. De top 25 telt bovendien slechts één ETF, een tracker van de AEX, en één obligatie, namelijk het Rabo Certificaat. Beleggingsfondsen lijken op hun retour, nu hun aantal in de ranglijst afneemt.

Nederlandse beleggers lijken bovendien het meest vertrouwd met beursbedrijven die in eigen land genoteerd staan. Zo is het eerste buitenlandse fonds, het in Brussel genoteerde Ageas, pas op plek 17 te vinden. Apple is op de 36e plek de hoogst genoteerde Amerikaanse beursonderneming.

Wietondernemingen

Waar vorig jaar trackers van cryptomunten een opvallende entree maakten, zijn volgens BinckBank op dit moment wietondernemingen populair. Nu Canada en een aantal Amerikaanse staten het 'groene goud' legaliseren, zijn cannabisondernemingen voor veel particuliere beleggers interessant geworden. Zo zijn wietproducenten Aurora Cannabis (79) en Canopy Growth (103) hoge nieuwe binnenkomers.