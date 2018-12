Retail Estates koopt winkelpanden België

Gepubliceerd op | Views: 400 | Onderwerpen: België

TERNAT (AFN) - Het Belgische winkelvastgoedfonds Retail Estates heeft zijn portefeuille in België uitgebreid. Het in Brussel en Amsterdam genoteerde bedrijf heeft twee vastgoedvennootschappen gekocht die in totaal eigenaar zijn van veertig winkelpanden. Met de aankoop is 49,9 miljoen euro gemoeid.

De transactie betreft retailpark Shop in Stock in Fosses-la-Ville en winkelpanden op locaties in onder meer Antwerpen, Lochristi, Sint-Joris-Winge en Ninove.

Retail Estates financiert de aankoop met de uitgifte van 68.000 nieuwe aandelen, met een uitgifteprijs van 65 euro per aandeel.