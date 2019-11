Canaan hard omhoog en omlaag bij beursdebuut

Gepubliceerd op | Views: 459

NEW YORK (AFN) - Het bedrijf Canaan, dat machines maakt waarmee mensen virtueel geld kunnen delven, heeft donderdag een tumultueus debuut gemaakt op de beurs in New York. De aandelen werden voor 9 dollar op de markt gezet, stegen meteen 40 procent naar 12,60 dollar en zakten daarna snel weer tot onder de 9 dollar. Vanwege de sterke schommelingen werd de handel even stilgelegd.

De gang naar de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq leverde Canaan 90 miljoen dollar op, omgerekend ruim 81 miljoen euro.

Virtuele munten als de bitcoin zijn gebaseerd op de blockchain, een soort collectief logboek. Daarin worden alle transacties bijgehouden. Om elke aanvulling veilig te verwerken, moet een complexe wiskundige formule worden opgelost. Dat heet minen of delven. Wie als eerste de oplossing vindt, krijgt een beloning. Over de hele wereld staan enorme bedrijfspanden vol computersystemen, die non-stop puzzelen op zoek naar de oplossingen. Die systemen gebruiken de zogeheten applicatie-specifieke geïntegreerde schakelingen (afgekort ASICs). Die systemen kunnen ook worden gebruikt voor lerende machines.

Canaan is in 2013 opgericht in China. De belangrijkste concurrenten, Bitmain en Ebang, komen ook uit dat land.