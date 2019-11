"Volgens directeur-generaal Roberto Azevêdo van de WTO is het duidelijk dat de handelsperikelen een duidelijk negatieve invloed hebben op de economische groei en werkgelegenheid in de wereld."



Maar wat als die economische groei en werkgelegenheid zonder barrières alleen tot stand komt in China en India?

Wat als de economische groei en werkgelegenheid zonder barrières in Europa en de VS beetje bij beetje afbrokkelt ten voordele van de BRIC's ?