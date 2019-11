Kendrion haalt miljoenen op

Gepubliceerd op | Views: 2.102

ZEIST (AFN) - De leverancier van elektromagnetische componenten Kendrion heeft met een claimemissie 31,1 miljoen euro opgehaald. Het geld zal worden gebruikt voor de financiering van de overname van INTORQ ter waarde van 80 miljoen euro.

Kendrion plaatste bijna 1,6 miljoen nieuwe aandelen bij bestaande aandeelhouders, voor een prijs van 19,50 euro per stuk. Het bedrijf maakte de overname van het Duitse INTORQ op 5 november bekend, samen met zijn kwartaalbericht. Kendrion zei met die overname wereldleider te worden in industriële remmen. De onderneming zei toen ook het lopende aandeleninkoopprogramma op te schorten omdat het geld nodig is voor het financieren van de aankoop.

De nieuwe aandelen krijgen waarschijnlijk op 26 november een notering op Euronext Amsterdam. Kendrion heeft dan ruim 14,9 miljoen aandelen uitstaan.