WeWork schrapt 2400 banen

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De financieel geplaagde uitbater van gedeelde werkruimtes WeWork gaat wereldwijd 2400 arbeidsplaatsen schrappen. Eerder hadden ingewijden al gemeld dat er flink banenverlies op komst was om zo kosten te verlagen en het verlieslijdende WeWork financieel gezonder te maken.

Volgens de meest recente cijfers werken in totaal zo'n 12.500 mensen bij WeWork. De ontslagen werknemers zullen een vertrekvergoeding ontvangen en WeWork gaf aan hen te zullen assisteren bij het zoeken naar een nieuwe baan.

WeWork joeg dit najaar nog een beursgang na, maar trok zich terug. Beleggers twijfelden onder meer over of het bedrijf een duidelijk pad richting winstgevendheid had. Het gevolg daarvan was dat de waardering van WeWork kelderde tot 8 miljard dollar, krap een zesde van wat het ooit was.