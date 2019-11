Gepubliceerd op | Views: 130

AMSTERDAM (AFN) - De beurs in Amsterdam stond donderdag in het rood, terwijl elders in Europa kleine uitslagen waren te zien. Beleggers verwerkten zowel positieve als negatieve berichten van het handelsfront over de onderhandelingen tussen China en de Verenigde Staten. Op het Damrak was er belangstelling voor Adyen na een bericht dat taxiapp Uber zou overwegen het betalingsbedrijf de rug toe te keren. Adyen ontkende het nieuws.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de middag 0,7 procent lager op 589,89 punten. De MidKap daalde 1 procent tot 874,85 punten. Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,7 procent.

In de AEX noteerde Adyen vlak na een koersverlies van ruim 3 procent eerder op de dag te hebben weggepoetst. Volgens het Duitse blad Manager Magazin zou Uber kijken naar een overstap naar betalingsverwerker Wirecard. Uber is een van de grotere klanten van Adyen. Een woordvoerder van Adyen zei dat de berichten "absoluut niet waar" zijn.

Euronext

De grootste daler bij de hoofdfondsen was staalconcern ArcelorMittal met een verlies van 2,2 procent. In de MidKap sloot techbedrijf TKH de rij met een min van 2,8 procent. Bij de kleinere bedrijven daalde drankenproducent Lucas Bols 0,7 procent na een handelsbericht.

Op de lokale markt ging beursuitbater Euronext 2,7 procent omlaag. Euronext werkt volgens persbureau Bloomberg aan de financiering van een bod op de Spaanse branchegenoot BME. Euronext is in een overnameslag verwikkeld rond BME met het Zwitserse SIX Swiss Exchange, terwijl ook andere beursbedrijven interesse zouden hebben.

Thyssenkrupp

In Frankfurt zakte Thyssenkrupp ruim 13 procent na publicatie van jaarcijfers. Het Duitse industrie- en staalconcern keert voor het eerst in zes jaar geen dividend uit vanwege oplopende verliezen. Postbedrijf Royal Mail kelderde ruim 14 procent in Londen na een tegenvallend handelsbericht. Tabaksbedrijf British American Tobacco (BAT) won 3,2 procent na berichten dat het maximale niveau voor nicotine in sigaretten in de VS niet wordt ingeperkt.

Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) daalde 0,9 procent in Parijs. Het Franse luxeconcern heeft naar verluidt zijn bod op de Amerikaanse juweliersketen Tiffany verhoogd tot ongeveer 16 miljard dollar. Tiffany wees eerder een voorstel van 14,5 miljard dollar af.

De euro was 1,1080 dollar waard tegen 1,1066 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,4 procent op 57,83 dollar. Brentolie dikte 1,1 procent tot 63,08 dollar.