Draghi vroeg ECB'ers publiekelijk te zwijgen

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Mario Draghi heeft bij zijn laatste vergadering als hoofd van de Europese Centrale Bank (ECB) een beroep gedaan op zijn collega-ECB'ers om meningsverschillen niet meer publiekelijk uit te vechten. Dat blijkt uit de notulen van de laatste vergadering die donderdag zijn vrijgegeven.

Kort voor én na de beleidsvergadering in oktober spuiden enkele ECB-leden en plein public kritiek op Draghi en diens beleid. Zo trok de Nederlandse DNB-president Klaas Knot in een verklaring de effectiviteit in twijfel van de ECB-maatregelen om de economie in de eurozone een zetje te geven. Ook stelde hij dat de maatregelen "in geen verhouding" staan tot de huidige economische omstandigheden. Ook de Duitse centralebankier Jens Weidmann liet zich kritisch uit over de koers van de ECB. Hun reacties zorgden in de financiële wereld voor ophef.

Draghi liet bij de laatste vergadering zoals verwacht de rentetarieven ongemoeid, nadat hij in september een groot pakket aan stimuleringsmaatregelen had aangekondigd.