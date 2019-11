'Mogelijk nieuwe eigenaar T-Mobile Nederland'

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: Nederland, telecommunicatie

BONN (AFN/BLOOMBERG) - T-Mobile Nederland wordt volgend jaar mogelijk naar de beurs gebracht of verkocht. De huidige eigenaar Deutsche Telekom bekijkt de mogelijkheden om een aantal bedrijfsonderdelen te gelde te maken, meldt zakenblad Manager Magazin op basis van ingewijden.

T-Mobile is in Nederland een van de drie grote telefonieaanbieders. In 2017 ging het bedrijf samen met de Nederlandse activiteiten van Tele2. KPN en VodafoneZiggo zijn wel nog groter.

Naast T-Mobile Nederland denkt het Duitse telecombedrijf na over de toekomst van zijn minderheidsbelang in telecommastenbedrijf Deutsche Funkturm. Dat zou zo'n 9 miljard euro waard zijn. Hoeveel T-Mobile Nederland zou moeten opbrengen is niet bekend.