Deskundigen schatten waarde SNS Reaal hoger in

Gepubliceerd op | Views: 559

AMSTERDAM (AFN) - Gedupeerde beleggers van de genationaliseerde bank en verzekeraar SNS Reaal hadden nog heel wat geld kunnen terugkrijgen als het financiële concern failliet was gegaan. De deskundigen die in opdracht van de Ondernemingskamer de waarde moesten vaststellen komen in een nader onderzoek tot een totaalbedrag van ruim 835 miljoen euro.

Het ministerie van Financiën nationaliseerde SNS Reaal in 2013 om te voorkomen dat het concern zou omvallen. Beleggers bleven met lege handen achter omdat hun effecten niets meer waard zouden zijn. Voormalige aandeelhouders en achtergestelde schuldeisers voelden zich gedupeerd en stapten naar de rechter.

Vorig jaar oordeelde de Ondernemingskamer al dat beleggers te karig waren bedeeld na de nationalisatie. Deskundigen kwamen toen tot de conclusie dat dit op circa 814 miljoen euro zou neerkomen, maar de rechters vonden dat bepaalde uitgangspunten moeten worden aangepast.

Voor aandeelhouders blijft volgens het nieuwe rapport nog steeds geen geld over. Of de obligatiehouders daadwerkelijk nog een flinke compensatie krijgen, is nog niet zeker. Daarover moet de Ondernemingskamer nog beslissen.