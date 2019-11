OESO zet vraagtekens bij beleid ECB

ECB beweert dat inflatie zeer laag is en dat daardoor verantwoord is dat de rente zo laag is. Inflatie zou 0,7 procent zijn. Het is maar hoe of wat je rekent. Hier wordt alleen de kerninflatie gemeten. Spullen die echt in prijs zijn gestegen worden niet gemeten. Huisprijzen of huurprijzen die enorm gestegen zijn, worden niet gemeten. Een portie patat die veel duurder is geworden ook niet.

Dat de zeer lage rente niet alleen nadelig is voor pensionado’s, maar ook dat deze lage rente prijsstijgingen en onverantwoord leengedrag stimuleert, wordt niet vermeld. Eens zal de weg terug afgelegd moeten worden. Wat men leent moet terugbetaald worden.

Maar ja, ECB durft het niet aan rente te verhogen, ook politici niet want die zijn bang dat zij de schuld krijgen als er economische groeivertraging onstaat.

Je krijgt allerlei excessen. Zeer lage rente veroorzaakt stuwing van huizenprijzen en huren. Vroeger vielen huuropbrengsten in box1 later in box 3. Dus onbelast. Dit zorgde mede voor nog meer hogere prijzen want het is lucratief om in huizen te beleggen. Terwijl huizen eigenlijk om te wonen is en eigenlijk niet om te speculeren of beleggen. Maar regering beseft niet en doet aan symptoom bestrijding in plaats van oorzaak bestrijding.