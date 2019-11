'Euronext werkt aan financiering overname BME'

Gepubliceerd op | Views: 314 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Beursuitbater Euronext is in gesprek met vier banken over de gezamenlijke financiering van een eventueel overnamebod op de Spaanse branchegenoot BME. Dat meldt de Spaanse nieuwssite La Información op basis van ingewijden.

Het gaat om BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole en Natixis. Andere banken zouden zich nog bij het syndicaat kunnen aansluiten. Euronext heeft overigens nog altijd de knoop niet formeel doorgehakt of het een bod zal uitbrengen.

Vorige week bevestigde Euronext berichten dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het inlijven van BME. Kort daarop bracht beursuitbater SIX Swiss Exchange een concurrerend bod uit op BME.