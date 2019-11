ASR steekt 100 miljoen in fonds CBRE

Gepubliceerd op | Views: 39 | Onderwerpen: ASR

UTRECHT (AFN) - ASR investeert ruim 100 miljoen euro in het CBRE Pan European Core Fund. Na de eerdere investering in het BlackRock Eurozone Core Property Fund is dit een volgende stap in het diversificeren van de internationale vastgoedportefeuille, zo meldt de verzekeraar.

ASR beheert naar eigen zeggen al 125 jaar vastgoed en heeft momenteel een omvangrijke Nederlandse niet-beursgenoteerde portefeuille opgebouwd. De verzekeraar wil de samenstelling diverser maken door daar ook Europees niet-beursgenoteerd vastgoed aan toe te voegen. De portefeuille van het CBRE Pan European Core Fund richt zich op 'prime' winkel- en kantoorpanden en goed gelegen logistieke panden in met name de eurozone.