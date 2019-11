Handel aandeel Euronext ligt korte tijd stil

Gepubliceerd op | Views: 798 | Onderwerpen: Euronext

PARIJS (AFN) - De handel in het aandeel Euronext is donderdagochtend korte tijd stilgelegd, na een flinke daling van de koers. Inmiddels kan er weer in het aandeel gehandeld worden.

Door de scherpe dip, van meer dan 8 procent, gingen automatische veiligheidsmechanismen in werking, zogeheten circuit breakers. De reden van de flinke koersdaling wordt nog uitgezocht, aldus een zegsman van de beursuitbater.

Het aandeel Euronext stond omstreeks 10.35 uur 1,9 procent lager op 68,40 euro.