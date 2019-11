AEX zet daling voort

Gepubliceerd op | Views: 1.774

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs ging donderdag verder omlaag. Ook de andere Europese beurzen stonden opnieuw in het rood. De stemming werd gedrukt door berichten dat de afronding van een voorlopig handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China waarschijnlijk dit jaar niet meer lukt.

De AEX-index op Beursplein 5 raakte in de ochtendhandel 1,1 procent kwijt op 587,49 punten. De MidKap zakte 1 procent tot 874,71 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,9 procent.

Bijna alle hoofdfondsen op het Damrak stonden in het rood. Grootste daler was staalconcern ArcelorMittal met een verlies van meer dan 3 procent. Telecomconcern KPN was de enige stijger met een plusje van 0,1 procent. In de MidKap sloot chipbedrijf ASMI de rij met een min van 2,1 procent. Bij de kleinere bedrijven noteerde drankenproducent Lucas Bols onveranderd na een handelsbericht. Op de lokale markt werd de handel in het aandeel van beursuitbater Euronext stilgelegd na een koersval van ruim 8 procent.

Thyssenkrupp

In Frankfurt zakte Thyssenkrupp 11 procent na publicatie van de jaarcijfers. Het Duitse industrieconcern keert voor het eerst in zes jaar geen dividend uit vanwege oplopende verliezen. Postbedrijf Royal Mail kelderde 16 procent in Londen na een tegenvallend handelsbericht. Tabaksbedrijf British American Tobacco (BAT) won 6 procent na berichten dat het maximale niveau voor nicotine in sigaretten in de VS niet wordt ingeperkt.

Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) daalde 1,2 procent in Parijs. Het Franse luxeconcern heeft naar verluidt zijn bod op de Amerikaanse juweliersketen Tiffany verhoogd tot ongeveer 16 miljard dollar. Tiffany wees eerder een voorstel van 14,5 miljard dollar af.

Fiat Chrysler

In Milaan zakte Fiat Chrysler 3,5 procent. De Amerikaanse autofabrikant General Motors heeft een miljardenclaim neergelegd bij zijn Amerikaans-Italiaanse branchegenoot vanwege jarenlange samenzwering van medewerkers met vakbondsvertegenwoordigers.

De euro was 1,1076 dollar waard tegen 1,1066 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 56,76 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 62,14 dollar per vat.