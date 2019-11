Royal Mail biedt brexitonzekerheid het hoofd

Gepubliceerd op | Views: 513

LONDEN (AFN) - Het Britse post- en pakketbedrijf Royal Mail presteerde het afgelopen halfjaar naar eigen zeggen redelijk, ondanks de politieke en economische onzekerheid gerelateerd aan de brexit. Dat had het concern mede te danken aan de beste omzetprestatie bij zijn Britse tak in de afgelopen vijf jaar.

Royal Mail behaalde in de zes maanden tot en met september een omzet van 5,2 miljard pond, omgerekend 6,1 miljard euro. Dat is een toename van ruim 5 procent op jaarbasis. Naast sterke prestatie in het Verenigd Koninkrijk boerde het postbedrijf ook goed in Oost-Europa. In die regio stegen de opbrengsten bij pakketbezorger GLS met dubbele cijfers.

De aangepaste operationele winst zakte in de verslagperiode tot 165 miljoen pond, van 190 miljoen pond eerder. Dat was in lijn met de verwachtingen van Royal Mail. Daarom houdt het concern aan zijn winstprognose voor dit boekjaar, van tussen de 300 miljoen tot 340 miljoen pond.

De toekomst voor Royal Mail ziet er mogelijk wat minder fraai uit. Het postbedrijf waarschuwt voor tegenwind, met effecten op de omzet en hogere kosten.