Trump: China nog niet ver genoeg bewogen

Trump leeft in een bubbel en is zo narcistisch dat hij denkt dat zijn manier van onderhandelen de Chinezen wel op hun knieën krijgt. Gek genoeg zou die 'take no prisoners'-manier nog kunnen werken ook bij de Chinezen. Want terwijl men vriendelijk lachend naar je buigt wordt ondertussen de knip gerold. Misschien werkt de harde houding dus wel.

Er werkt echter 1 ding tegen Trump. En dat is de factor tijd.

Er hijgt de impeachment in Trumps nek en verkiezingen komen er aan.

Als Trump de deal weet te sluiten is dat een morele overwinning die hem veel kiezers zal gaan leveren en hem misschien wel de impeachment laat overleven.

Maar de Chinezen kijken verder dan de dag van vandaag en hebben geen haast.

Ze voelen de pijn van de verhoogde tarieven wel en de groei stagneert. Maar ze kijken verder dan deze blip en als deze deal hen niet bevalt, tekenen ze niet en wachten ze gewoon op de volgende president die er weer gaat komen. 4 jaar is voor hun planning niks.

Hoezeer ik dus hoop dat er toch een deal komt (wat voor mij persoonlijk beter voor mijn beleggingen zou zijn), ziet het er op dit moment met de huidige beschikbare info uit dat dit nog wel even kan gaan duren.

Helaas. We gingen lekker. Nu wachten op de veerkracht van de markten.